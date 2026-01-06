الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 06-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-06 10:52AM UTC

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
