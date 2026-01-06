تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 06-01-2026

- 1/2
انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.