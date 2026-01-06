شكرا لقرائتكم خبر المنتدى السعودي للإعلام 2026 يبرم اتفاقية شراكة مع "ويف لاين ميديا" كشريك إعلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم المنتدى السعودي للإعلام اتفاقية شراكة مع "ويف لاين ميديا" كشريك إعلامي؛ بهدف تفعيل خدمة التنبيهات على حساب المنتدى السعودي للإعلام 2026 في تطبيق "نبض".

وتتضمن الاتفاقية إطلاق حملة إعلانية للمنتدى يمكن من خلالها إيصال إعلانات المنتدى إلى مستخدمي تطبيق "نبض" في مختلف دول الشرق الأوسط.

ويُعد المنتدى السعودي للإعلام منصة إعلامية رائدة تستقطب سنويًا صناع الإعلام وصناع القرار، ويهدف إلى استكشاف التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية على المستويين المحلي والإقليمي ويستضيف المنتدى نخبة من الشخصيات البارزة والقيادات في المجال الإعلامي لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع، وسبل مواكبته لعالم سريع التحول - وذلك تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل".

وتُعقد النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026، متضمنة أكثر من 100 جلسة حوارية، بمشاركة ما يزيد على 300 متحدث، مما يجعل المنتدى حدثًا محوريًا ضمن عام التحوّل الإعلامي، ويعكس هذا الحدث البارز المشهد الثقافي والتنموي الديناميكي في المملكة العربية السعودية، الذي يتميز بازدهار الفعاليات المتخصصة وروح الانفتاح، التي ترحب بالأصوات العالمية، داعية إياهم للتفاعل والتعرف بشكل أعمق على الثقافة السعودية العريقة والراسخة.