الاقتصاد

ستيلر كوين (XLMUSD) يبدأ باستئناف مكاسبه القوية – تحليل – 06-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • ستيلر كوين (XLMUSD) يبدأ باستئناف مكاسبه القوية – تحليل – 06-01-2026 1/2
  • ستيلر كوين (XLMUSD) يبدأ باستئناف مكاسبه القوية – تحليل – 06-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ستيلر كوين (XLMUSD) يبدأ باستئناف مكاسبه القوية – تحليل – 06-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-06 12:41PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر سهم نايك NIKE, INC (NKE) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليعيد السهم بارتفاعه الأخير اختبار مستوى المقاومة المفصلي 65.40$، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير.

 

لذلك تميل توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة المذكور 65.40$، ليستهدف مستوى الدعم 60.30$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا