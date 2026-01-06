شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يستقر وشركة ستراتيجي تكشف عن خسارة في الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت عملة بيتكوين يوم الثلاثاء، بعدما ساعد تحسن شهية المخاطرة أكبر عملة مشفرة في العالم على تحقيق بعض القوة مع بداية عام 2026، إلا أن تجدد المخاوف بشأن شركات الخزينة (Treasury Companies) حال دون مواصلة العملة الرقمية لمكاسبها.

وكشفت شركة Strategy Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز MSTR)، وهي أكبر شركة في العالم من حيث حيازة بيتكوين، يوم الاثنين عن خسائر غير محققة أعلى بكثير في الأصول الرقمية خلال الربع الرابع، مع تراجع قيمة حيازاتها على مدار عام 2025.

وسجلت أسعار العملات المشفرة على نطاق أوسع ارتفاعاً طفيفاً بالتوازي مع بيتكوين، لكنها تأخرت إلى حد كبير عن مكاسب القطاعات الأخرى المرتبطة بالمخاطر، ولا سيما أسهم التكنولوجيا.

وتحسنت شهية المخاطرة بعدما تجاهلت الأسواق الصدمة الأولية الناتجة عن التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا، والذي أسفر أيضاً عن القبض على الرئيس نيكولاس مادورو. وأصبحت الأسواق الآن في انتظار مزيد من الوضوح بشأن خطط واشنطن تجاه الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.

وارتفعت بيتكوين بنسبة 1.3% لتصل إلى 93,576.7 دولاراً بحلول الساعة 00:59 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:59 بتوقيت غرينتش). وكانت أكبر عملة مشفرة في العالم تسجل خسارة تتجاوز 6% خلال عام 2025.

«ستراتيجي» التابعة لمايكل سايلور تكشف عن خسارة غير محققة بقيمة 17.44 مليار دولار في الربع الرابع

كشفت شركة ستراتيجي التابعة لرجل الأعمال مايكل سايلور، مساء الاثنين، عن خسائر غير محققة ضخمة بلغت 17.44 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2025، ويرتبط ذلك إلى حد كبير بتراجع قيمة بيتكوين، التي تمثل أكبر حيازة للشركة.

ولم يكن هناك رقم قابل للمقارنة بشكل مباشر للربع الرابع من عام 2024. وكانت «ستراتيجي» قد سجلت خسارة صافية قدرها 670.8 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2024.

واعتمدت الشركة العام الماضي معايير محاسبية جديدة تلزمها بإدراج القيمة العادلة لحيازاتها من بيتكوين ضمن أرباحها، وهو تغيير أدى إلى تقلبات حادة في الأرباح والخسائر الفصلية.

وتراجعت أسهم شركة خزينة بيتكوين بنحو 50% خلال عام 2025، مع تراجع ثقة المستثمرين على نطاق واسع في الآفاق طويلة الأجل لاستراتيجية الشركة القائمة على تكديس العملات المشفرة. كما أسهم الهبوط المطول في سعر بيتكوين، إلى جانب استبعاد «ستراتيجي» من الانضمام إلى أحد المؤشرات الأميركية الرئيسية للأسهم، في الإضرار بالمعنويات تجاه الشركة.

وأثار هبوط سعر سهم «ستراتيجي» مخاوف من أن تضطر الشركة إلى بيع جزء من حيازاتها من بيتكوين للوفاء بالتزامات مستقبلية تتعلق بالديون وحقوق المساهمين، وهو سيناريو قد يؤدي إلى ضغوط بيع كبيرة على سعر بيتكوين.

أسعار العملات المشفرة اليوم: ارتفاع العملات البديلة وتفوق الريبل

كانت أسعار العملات المشفرة على نطاق أوسع إيجابية في معظمها متتبعةً حركة بيتكوين، في حين تفوقت عملة الريبل على نظيراتها.

وقفزت عملة XRP بنسبة 12% بدعم من تزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (Spot ETFs)، إلى جانب تراجع معروض العملة على المنصات الرئيسية للتداول.

وارتفعت ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، إيثر (Ether)، بنسبة 2% لتصل إلى 3,220.24 دولاراً، فيما صعدت عملة BNB بنسبة 0.6%.