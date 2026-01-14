النفط يصعد بأكثر من 2.5% وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتهديدات أمريكية بشأن إيران وجرينلاند

ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل صدور بيانات تضخم أقل من التوقعات.

وكشفت بيانات صدرت اليوم عن استقرار مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عند 2.7% على أساس سنوي خلال ديسمبر كانون الأول، في حين جاء المؤشر الأساسي -الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة- أقل من التوقعات عند 2.6%.

هذا، وقد انطلق موسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأخير من عام 2025، ويبدأ عادة بنتائج البنوك حيث أعلن اليوم بنك جيه بي مورجان تشيس عن إيرادات وأرباح تفوق التوقعات.

من جانبه، واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث قال للصحفيين في البيت الأبيض: «لقد تجاوز باول الميزانية بمليارات الدولارات، لذا فهو إما غير كفء أو فاسد».

وكان باول قد أكد في بيان مصور غير مسبوق أنه يخضع لتحقيق جنائي بسبب شهادته أمام الكونغرس حول تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، معتبرًا أن التحقيق جاء انتقامًا لموقفه المستقل بشأن أسعار الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة وأقل مستوى عند 98.8 نقطة.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6679.

الدولار الكندي

تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7201.