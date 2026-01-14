سعر سهم الراجحي (1120) يخترق مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 14-01-2026

اكتسى سعر سهم مصرف الراجحي (1120) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 101.50 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء ارتفاع السهم بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، ووصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يشير إلى سيطرة القوى الشرائية على حركة السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 101.50 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 105.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد