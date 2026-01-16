تحديث توقع سعر الذهب اليوم 16-01-2026

عاد سعر المؤشر لتشكيله لموجات صاعدة لنلاحظ مهاجمته مجددا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي المتمركز عند 99.10 محاولا إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد بتداولات الفترة القادمة.

نشير إلى أن تمركز محور المتوسط المتحرك 55 فوق الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 98.40 وبمحاولة ثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء, فإن هذه العوامل تدعم فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 99.28 و99.55 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.90 و 99.28

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع