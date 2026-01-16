تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 16-01-2026

واصل سعر الذهب (GOLD) تحركاته الجانبية المتذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليظل في محاولاته اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمساعدته على تسجيل مستويات قياسية جديدة، والحفاظ على المسار الرئيسي الصاعد على المدى القصير، في ظل تحركاته بمحاذاة خط ميل رئيسي مع تحركاته ضمن قناة سعريه فرعية تدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.