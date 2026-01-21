دوج كوين (DOGEUSD) يستعد لكسر دعم محوري – تحليل – 21-01-2026

انخفض سعر سهم هوم ديبوت HOME DEPOT, INC (HD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، كما يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير وتأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه هابط، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى الدعم 366.30$، ليستهدف مستوى المقاومة 394.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد