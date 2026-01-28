شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي يوصي بتوزيع 6.9 مليار ريال عن النصف الثاني 2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يحاول التعافي من مستويات منخفضة

•الاحتياطي الفيدرالي يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

•السوق في انتظار أدلة قوية حول المسار المستقبلي للفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثامن على التوالي ،لتواصل تحطيم أرقامها القياسية ،مع تجاوز حاجز 5,300 دولاراً للأونصة لأول مرة في التاريخ ،بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ،وبدعم الدولار الأمريكي الضعيف الذي يحاول التعافي من أدنى مستوى في أربع سنوات.



يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري الأول فى 2026 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات شبه الكاملة حاليًا لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.6% إلى (5,311.60$) كأعلى مستوى على الإطلاق، من مستوى افتتاح التعاملات عند (5,178.32$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (5,157.42$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، حقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع بحوالي 3.35% ، في سابع مكسب يومي على التوالي،وبأكبر مكسب يومي منذ 16 أغسطس الماضي ،وسط الطلب القياسي على المعدن كملاذ آمن ،وبدعم هبوط الدولار الأمريكي عقب تصريحات ترامب.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.4% ،ليبدأ في التعافي من أدنى مستوى في أربع سنوات عند 95.55 نقطة، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الخمسة الأخيرة، عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف نشاط عمليات الشراء من مستويات رخيصة، يأتي انتعاش الدولار الأمريكي قبيل صدور قرارات الاجتماع الأول للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.



وقد تعرض الدولار الأمريكي لضغوط شديدة هذا الشهر نتيجة عوامل من بينها سياسات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



بالإضافة إلى ذلك، أثار الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل وزارة الأمن الداخلي، عقب مقتل مواطن أمريكي ثانٍ برصاص ضباط الهجرة الفيدراليين في مينيسوتا، مخاوف من إغلاق حكومي أمريكي آخر.



قال دونالد ترامب يوم الثلاثاء : الدولار يبحث عن مستواه الطبيعي، وهذا أمر عادل. الأمر الذي دفع الخبراء إلى القول أن ترامب يمنح الضوء الأخضر لبيع العملة الأمريكية.



تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 11 عامًا ونصف في يناير الجاري ،وسط تزايد القلق بشأن ركود سوق العمل وارتفاع الأسعار.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري الأول فى 2026 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير يذكر عند نطاق 3.75%.



يصدر قرار الفائدة وبيان "السياسة النقدية " بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بحلول الساعة 19:30 جرينتش.



حيث من المتوقع أن توفر التعليقات المزيد من الأدلة القوية حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية، وتصاعد المخاوف بشأن استقلالية القرار النقدي فى الولايات المتحدة.



قالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: أعتقد أن الأسواق ستركز على الأرجح على تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بدلاً من توقعات أسعار الفائدة.



وأضافت كونغ: إذا اختار باول الاستقالة من منصبه كمحافظ بعد انتهاء ولايته كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو، فقد يُعزز ذلك الانطباع بأنه يستسلم للضغوط السياسية، مما قد يزيد المخاوف بشأن المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي... وهذا يُشكل خطراً على الدولار.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 97% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 3%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



توقعات حول أداء الذهب

وقال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": يعود ارتفاع الذهب إلى الارتباط غير المباشر القوي جدًا بالدولار، كما أن ارتفاع سعر الذهب أمس في جلسة التداول الأمريكية كان نتيجة لتصريح ترامب ردًا على سؤال عابر حول الدولار، والذي ألمح إلى وجود إجماع واسع النطاق داخل البيت الأبيض على ضرورة إضعاف الدولار مستقبلًا.



وقال دويتشه بنك يوم الثلاثاء أن سعر الذهب قد يرتفع إلى 6,000 دولار للأونصة في عام 2026، مشيرًا إلى استمرار الطلب الاستثماري مع زيادة البنوك المركزية و المستثمرين لحصص الأصول غير الدولارية والملموسة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الثلاثاء بنحو 0.85 طن متري، ليرتفع الإجمالي إلى 1,087.38طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 3 مايو 2022.



نظرة فنية

سعر الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة ويصل لهدفنا السعري - توقعات اليوم – 28-01-2026