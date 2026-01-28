الاقتصاد

سعر سهم بالو ألتو (PANW) يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 28-01-2026

2026-01-28 12:50PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم بالو ألتو Palo Alto Networks (PANW) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أجبره على هذا التراجع، في ظل تأثر السهم بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المهم 180.00$، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 166.55$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

