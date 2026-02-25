سعر الفضة يستعيد الزخم بعد تصريف التشبع الشرائي – توقعات اليوم – 25-02-2026

صعد سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعومًا ببدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، وذلك بعد أن نجح السعر في تصريف حالة التشبع الشرائي السابقة، ما أتاح له مساحة فنية أوسع لاستعادة الزخم الإيجابي، ويعكس هذا التحسن قدرة المشترين على إعادة فرض سيطرتهم تدريجيًا في الأجل القصير.

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر دعمًا ديناميكيًا يعزز من استقرار الحركة الصاعدة، بالتزامن مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وعليه فإن استمرار الثبات أعلى هذا الدعم قد يمهّد لتوسيع نطاق المكاسب خلال الفترة القادمة، ما لم تظهر إشارات ضعف تعيد الضغوط البيعية إلى الواجهة.