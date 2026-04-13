تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 13-04-2026

يرتكز سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بعد افتتاحه لتداولات الأسبوع بانخفاض حاد أدى به إلى كسر دعم تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، وأمام تلك ا لضغوط المتباينة تستقر حركة السعر للبحث عن الاتجاه القادم، والذي لن يتحدد إلا باختراق مستوياته الحالية في ظل توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما قد يزيد الضغط على السعر في الفترة القريبة المقبلة.