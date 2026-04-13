تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 13-04-2026

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استقرار تداولاته اعلى مستوى المقاومة 94.70$، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ليحاول السعر بتحركاته الأخيرة اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي لمساعدته في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50.