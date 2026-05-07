الين قرب قمة 3 أشهر بفضل دعم السلطات اليابانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات إغلاق قياسية جديدة يوم الأربعاء، مدعومين بإشارات على قرب التوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط، بينما أشعلت نتائج شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) موجة صعود قوية في أسهم الرقائق وشركات الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم AMD بنحو 19% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد أن توقعت الشركة إيرادات فصلية تفوق التوقعات، مدفوعة بالطلب القوي على رقائق مراكز البيانات.

كما ارتفع سهم منافستها إنتل بنسبة 4.5%، وصعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (SOX) بنسبة 4.5%، ليرتفع إجمالي مكاسبه منذ بداية 2026 إلى 62%.

تفاؤل جيوسياسي يضغط على النفط

ارتفعت الأسهم العالمية وتراجعت أسعار النفط بعد إعلان إيران أنها تدرس مقترحًا أمريكيًا جديدًا، في وقت أفادت فيه مصادر بأن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق مبدئي من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، مع تأجيل القضايا المعقدة مثل البرنامج النووي الإيراني.

وانخفض خام برنت بنحو 8% إلى حوالي 101 دولار للبرميل، ما ساهم في تهدئة المخاوف من الضغوط التضخمية.

أرباح قوية تدعم السوق

شهدت وول ستريت موجة صعود في الأسابيع الأخيرة، حيث ركز المستثمرون على موسم أرباح قوي للربع الأول، مدفوع بشكل كبير بشركات الذكاء الاصطناعي.

وتتجه شركات مؤشر S&P 500 لتحقيق أقوى نمو في الأرباح منذ أكثر من أربع سنوات، حيث تجاوزت أكثر من 80% من الشركات التي أعلنت نتائجها حتى 1 مايو توقعات المحللين، وفق بيانات LSEG.

وقال توماس مارتن، مدير المحافظ في شركة Globalt Investments: “الاقتصاد يسير بشكل جيد، ولا توجد مؤشرات خطر حقيقية على تباطؤ قريب، ومع هذا الوضع، يجب الاستثمار في الأسهم.”

صعود واسع لأسهم التكنولوجيا والبنية التحتية

ارتفع سهم كورنينغ (Corning) بعد إعلان شراكة مع إنفيديا لتوسيع إنتاج تقنيات الاتصال البصري المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، بينما صعد سهم إنفيديا بنسبة 5.7%.

كما قفز سهم شركة Hut 8 بنسبة 35% بعد توقيع عقد إيجار لمدة 15 عامًا بقيمة 9.8 مليار دولار لمجمع مركز بيانات في تكساس.

وارتفع سهم سوبر مايكرو (Super Micro) بنسبة 24.5% بعد توقعات قوية للإيرادات والأرباح.

أداء المؤشرات

ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.46% ليغلق عند 7,365.09 نقطة

صعد ناسداك بنسبة 2.03% إلى 25,838.94 نقطة

زاد داو جونز الصناعي بنسبة 1.24% إلى 49,910.59 نقطة



وسُجلت تداولات كثيفة بلغت 18.8 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 17.6 مليار خلال آخر 20 جلسة.

وارتفعت 9 من أصل 11 قطاعًا في S&P 500، بقيادة القطاع الصناعي (+2.6%)، يليه قطاع التكنولوجيا (+2.56%).

ومنذ بداية العام، ارتفع S&P 500 بنحو 8%، بينما صعد ناسداك بنسبة 11%.

بيانات الاقتصاد والتوقعات

أظهرت بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي أكبر زيادة خلال 15 شهرًا في أبريل، ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم التوترات الجيوسياسية.

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، حيث تشير التوقعات إلى إضافة 62 ألف وظيفة في أبريل، بعد 178 ألفًا في مارس.

في المقابل، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، إن مخاطر السياسة النقدية تميل نحو ارتفاع التضخم، ما قد يتطلب إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة.

