إس آند بي 500 يغلق منخفضًا مع تخلي أسهم الرقائق عن مكاسبها وسط ترقب تطورات إيران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مبيعات صادرات فول الصويا الأمريكية إلى أدنى مستوى لها خلال الموسم التسويقي في الأسبوع المنتهي في 30 أبريل، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، التي أوضحت أن مبيعات المحصول القديم جاءت دون المتوسط، ورغم تصدر الصين قائمة المشترين، فإن الكميات كانت اعتيادية، في ظل استمرار بكين في تفضيل الواردات القادمة من البرازيل بسبب الأسعار.

ومن المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة والصين اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة التجارة، وهو ما قد يعزز الطلب على فول الصويا الأمريكي.

كما سجلت مبيعات الأرز أدنى مستوى لها خلال الموسم التسويقي بعد عدد من الإلغاءات، في حين شهدت مبيعات كسب فول الصويا تحسنًا مقارنة بالأسبوع السابق، بينما جاءت باقي السلع الرئيسية دون مستويات الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تصدر وزارة الزراعة الأمريكية تحديثها المقبل لتقديرات العرض والطلب يوم الثلاثاء 12 مايو عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وسجلت الشحنات الفعلية من الذرة وفول الصويا مستويات أعلى من المطلوب لتحقيق توقعات الوزارة للموسم التسويقي الحالي.

وبدأ الموسم التسويقي 2025/2026 للقمح في الأول من يونيو، وللقطن والأرز في الأول من أغسطس، وللفول والذرة والقمح في الأول من سبتمبر، ولمنتجات فول الصويا في الأول من أكتوبر، بينما يعتمد موسم اللحوم الحمراء ولحوم الخنازير على السنة الميلادية.

القمح

بلغت مبيعات القمح 78.8 ألف طن (2.9 مليون بوشل)، بانخفاض 65% عن الأسبوع المنتهي في 23 أبريل، وتراجع 45% عن متوسط الأسابيع الأربعة السابقة.

واشترت فيتنام 67.4 ألف طن، بينما اشترت تايلاند 53.7 ألف طن، في حين تم تسجيل إلغاءات عدة، أبرزها من وجهات غير معلنة بواقع 128.8 ألف طن.

وفي الشهر الأخير من الموسم التسويقي 2025/2026، بلغت صادرات القمح 909.8 مليون بوشل مقارنة مع 786.7 مليون بوشل في موسم 2024/2025.

كما بلغت مبيعات التسليم لموسم 2026/2027 نحو 187.5 ألف طن (6.9 مليون بوشل)، معظمها إلى وجهات غير معلنة (100 ألف طن) وتايلاند (61 ألف طن).

الذرة

سجلت مبيعات الذرة 1.3617 مليون طن (53.6 مليون بوشل)، بانخفاض 15% عن الأسبوع السابق و4% أقل من متوسط الأسابيع الأربعة السابقة.

واشترت تايوان 301.6 ألف طن، وكولومبيا 296.2 ألف طن، بينما ألغت وجهات غير معلنة 326.3 ألف طن.

وحتى الآن من الموسم التسويقي، بلغت صادرات الذرة 3.034 مليار بوشل مقارنة مع 2.378 مليار بوشل في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما مبيعات التسليم لموسم 2026/2027 فبلغت 122.8 ألف طن (4.8 مليون بوشل)، معظمها إلى وجهات غير معلنة (70 ألف طن) والمكسيك (49.6 ألف طن).

الذرة الرفيعة

لم تُسجل أي مبيعات جديدة أو قديمة للذرة الرفيعة، بينما بلغت صادراتها 183.8 مليون بوشل مقارنة مع 55.5 مليون بوشل قبل عام.

الأرز

تراجعت مبيعات الأرز إلى 4.6 ألف طن، بانخفاض 88% عن الأسبوع السابق و89% أقل من متوسط الأسابيع الأربعة السابقة.

واشترت غواتيمالا 5.6 ألف طن، وهندوراس 5.1 ألف طن، مع تسجيل عدة إلغاءات تراوحت بين 300 و6 آلاف طن.

وبلغت صادرات الأرز 2.3436 مليون طن مقارنة مع 2.7377 مليون طن قبل عام.

كما تم تسجيل مبيعات قدرها 100 طن للتسليم في موسم 2026/2027 إلى اليابان.

فول الصويا

بلغت مبيعات فول الصويا 141.9 ألف طن (5.2 مليون بوشل)، بانخفاض 45% عن الأسبوع السابق و51% أقل من متوسط الأسابيع الأربعة السابقة.

واشترت الصين 66.9 ألف طن، واليابان 48.6 ألف طن، في حين ألغت وجهات غير معلنة 96 ألف طن.

ومنذ بداية الموسم التسويقي، بلغت صادرات فول الصويا 1.43 مليار بوشل مقارنة مع 1.749 مليار بوشل قبل عام.

كما تم تسجيل مبيعات قدرها 5.5 ألف طن (200 ألف بوشل) للتسليم في موسم 2026/2027 إلى إندونيسيا.

كسب فول الصويا

بلغت مبيعات كسب فول الصويا 312.1 ألف طن، بارتفاع 6% أسبوعيًا و16% فوق متوسط الأسابيع الأربعة السابقة.

واشترت الفلبين 101.1 ألف طن، وكولومبيا 54.3 ألف طن.

وبلغت صادرات كسب فول الصويا منذ بداية الموسم 14.666 مليون طن مقارنة مع 12.463 مليون طن قبل عام.

أما مبيعات التسليم لموسم 2026/2027 فبلغت 23.7 ألف طن، معظمها إلى الإكوادور (15 ألف طن) وكندا (6.1 ألف طن).

زيت فول الصويا

بلغت مبيعات زيت فول الصويا ألف طن فقط، بتراجع 72% عن الأسبوع السابق و15% دون متوسط الأسابيع الأربعة السابقة.

واشترت المكسيك 500 طن، وكندا 300 طن.

وبلغت صادرات زيت فول الصويا التراكمية 368.6 ألف طن مقارنة مع 990.6 ألف طن قبل عام.

القطن

بلغت مبيعات القطن الأمريكي 123.3 ألف بالة، بانخفاض 24% عن الأسبوع السابق و35% أقل من متوسط الأسابيع الأربعة السابقة.

واشترت باكستان 38.8 ألف بالة، والهند 27.2 ألف بالة.

وبلغت صادرات القطن للموسم 2025/2026 نحو 19.7 مليون بالة مقارنة مع 20 مليون بالة في موسم 2024/2025.

كما بلغت مبيعات التسليم لموسم 2026/2027 نحو 48.4 ألف بالة، ذهبت بشكل رئيسي إلى غواتيمالا (35.2 ألف بالة) وإندونيسيا (19 ألف بالة)، مع صافي إلغاء من فيتنام بلغ 5.8 ألف بالة.

اللحوم الحمراء

بلغ صافي مبيعات لحوم الأبقار 10 آلاف طن، بانخفاض 27% عن الأسبوع السابق و32% دون متوسط الأسابيع الأربعة السابقة.

وجاءت اليابان في صدارة المشترين بواقع 3 آلاف طن، تلتها تايوان (2.5 ألف طن)، والمكسيك (1.7 ألف طن)، وكوريا الجنوبية (800 طن)، وكندا (700 طن).

في المقابل، تم تسجيل إلغاءات صافية من هونغ كونغ (800 طن)، والفلبين (100 طن)، وفيتنام (100 طن).

أما الشحنات الفعلية فبلغت 14.2 ألف طن، بزيادة 15% أسبوعيًا و9% فوق متوسط الأسابيع الأربعة السابقة، وتوجه معظمها إلى كوريا الجنوبية (4.4 ألف طن)، واليابان (3.6 ألف طن)، وهونغ كونغ (1.4 ألف طن)، والمكسيك (1.4 ألف طن)، وتايوان (1.2 ألف طن).