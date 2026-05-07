مطالب أميركية مشددة وخطوط حمراء في مفاوضات واشنطن مع طهران

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وضعت مجموعة من الشروط الصارمة والخطوط الحمراء في مفاوضاتها الجارية مع إيران، في إطار التوصل إلى اتفاق محتمل.

وبحسب المصادر، تطالب واشنطن بتسليم جميع المواد النووية الإيرانية المخصبة، مؤكدة أن تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم يُعد أولوية تتقدم على أي وقف مؤقت للأنشطة النووية.

كما أشارت إلى أن أي تخفيف للحصار الأميركي قد يرتبط بإجراءات متدرجة تشمل إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا من الجانب الإيراني، مقابل خطوات مقابلة من واشنطن.

وأضافت أن رفع معظم العقوبات لن يكون مرتبطا بالتوقيع على الاتفاق فقط، بل بالالتزام الفعلي من جانب إيران بتنفيذ بنوده على أرض الواقع، في حين شددت على وجود خطوط حمراء أميركية واضحة في مجمل العملية التفاوضية.

