تكنولوجيا: جارمن تطلق نظاما صوتيا منزليا فاخرا بأسعار خيالية على مستوى العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جارمن رسميا عن إطلاق نظامها الصوتي المنزلي الفاخر الجديد الذي يحمل اسم JL Audio Primacy ليكون متاحا عبر الوكلاء المتخصصين في جميع أنحاء العالم ويأتي هذا الإطلاق تتويجا لاستحواذ جارمن في عام 2023 على العلامة التجارية JL Audio التي كانت تتخصص في الأصل في المنتجات الصوتية البحرية لتقدم الشركة الآن مجموعة متميزة للغاية مصممة خصيصا لتزيين غرف المعيشة الفاخرة وتتكون هذه التشكيلة الراقية من 3 منتجات رئيسية تشمل مكبر صوت برجيا عملاقا ومكبر صوت مدمجا بالإضافة إلى وحدة تحكم مركزية بنظام الاستريو لتوفير تجربة استماع استثنائية لا مثيل لها تلبي أذواق عشاق الصوت النقي

ويتميز مكبر الصوت البرجي T6 بتصميم طويل وفخم بينما يأتي مكبر الصوت المدمج S3 بتصميم أصغر ليتناسب بسهولة مع أرفف الكتب ويوفر كلا المنتجين معالجة متقدمة للإشارات الرقمية بدقة صوتية تبلغ 32 بت وتردد 192 كيلوهرتز لضمان نقاء تام وعلاوة على ذلك يحتوي كل مكبر على مضخم صوت مستقل لكل محرك داخلي مع إمكانية تخصيص المظهر الخارجي عبر لوحات قابلة للتبديل تتوفر بتشطيبات فاخرة تناسب الديكورات المختلفة ولضمان معالجة هذه الإشارات الصوتية الضخمة بسلاسة فائقة دون أي تأخير أو تشويه تعتمد الأنظمة الداخلية المتطورة على مكونات قوية تشمل سعة مناسبة من أي ذاكرة عشوائية لضمان استقرار الأداء

أما المنتج 3 فهو وحدة التحكم المركزية CS التي تعمل كمضخم أولي ومشغل شبكي مزود بميزة التحسين التلقائي للغرفة لضبط الصوت بذكاء ليتناسب مع أبعاد المكان وتتصل هذه الوحدة بمكبرات الصوت عبر شبكة دانتي الرقمية وتدعم البث المباشر عبر خدمات شهيرة مثل سبوتيفاي وأبل إيربلاي وجوجل كاست وتأتي مع جهاز تحكم عن بعد لاسلكي وتطبيق ذكي للهواتف وفيما يخص الأسعار الباهظة يباع زوج مكبرات الصوت البرجية T6 في الولايات المتحدة بسعر 90000 دولار بينما يبلغ سعر زوج مكبرات S3 حوالي 35000 دولار مع حوامل اختيارية بسعر 3500 دولار في حين تباع وحدة التحكم المركزية بسعر 15000 دولار