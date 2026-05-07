تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهازها اللوحي ليجيون المخصص للألعاب بمعالج قوي وشاشة مدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أتاحت لينوفو أخيرا جهازها اللوحي الجديد المخصص للألعاب ليجيون تاب الجيل 5 للشراء رسميا في الولايات المتحدة عبر موقعها الإلكتروني ليقدم تجربة لعب استثنائية في تصميم مدمج وخفيف الوزن حيث يأتي بهيكل متين من الألمنيوم تبلغ سماكته 7.59 مليمتر ويزن 360 جراما فقط ويتوفر هذا الإصدار المميز بلون أسود إكليبس أنيق بسعر يبلغ 849 دولارا أمريكيا ويشمل هذا السعر غلافا واقيا من نوع فوليو وشاحنا سريعا بقوة 68 واط ليكون صفقة متكاملة لعشاق الألعاب الباحثين عن جهاز قوي يسهل حمله واستخدامه في أي مكان بكل راحة وسهولة تامة

ويتميز هذا الجهاز اللوحي الرائد بشاشة رائعة من نوع IPS LCD يبلغ مقاسها 8.8 بوصة بدقة عرض فائقة تبلغ 3040 في 1904 بكسل وتدعم معدل تحديث مذهل يبلغ 165 هرتز مع تغطية لونية بنسبة 99% ومستوى سطوع نموذجي يبلغ 600 شمعة لضمان ألوان زاهية وتفاصيل دقيقة ويعمل الجهاز بمعالج سنابدراجون 8 إيليت الجيل 5 الرائد الذي تصدر أحدث تصنيفات منصة أنتوتو لأداء الهواتف مقترنا بسعة تبلغ 12 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية حديثة من نوع LPDDR5T ومساحة تخزين سريعة تبلغ 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة خارجية

و تم تزويد هذا الجهاز اللوحي المتطور بكاميرا خلفية عالية الدقة تبلغ 50 ميجابكسل لالتقاط صور واضحة وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لمكالمات الفيديو ويعتمد الجهاز على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 9000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع لضمان ساعات طويلة من اللعب المتواصل دون انقطاع ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أحدث إصدار أندرويد 16 لتقديم واجهة مستخدم سلسة وتجربة برمجية متطورة ويضم أيضا ميزات إضافية بارزة مثل منافذ USB-C المزدوجة لتسهيل الاتصال والشحن في وقت واحد ويمكن للمستخدمين المهتمين الاطلاع على المراجعة الشاملة المتاحة لمعرفة المزيد من التفاصيل الدقيقة حول هذا الجهاز