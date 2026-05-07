تكنولوجيا: ديل تطلق أنحف حاسوب محمول لها من فئة برو عالميا بوزن خفيف وأداء قوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ديل حاسوبها المحمول الجديد والمدمج Pro 7 Series 13 عالميا ليكون أنحف حاسوب محمول من فئة Pro تطلقه ديل حتى الآن حيث تبلغ سماكته 10.7mm فقط في أنحف نقطة له ويأتي بوزن خفيف للغاية يبدأ من 1.19 كيلوجرام ليكون أخف وزنا من جهاز ماك بوك إير 13 الشهير الذي يباع حاليا بحوالي 949 دولارا ورغم هذا الوزن الخفيف الذي لم يحدد بعد ما إذا كان يعود للتصميم المصنوع بالكامل من الألمنيوم أم للغطاء السفلي الاختياري المصنوع من المغنيسيوم الخفيف فإن هذا الجهاز يقدم تصميما متميزا يجمع بين الأناقة والعملية لتلبية احتياجات المستخدمين دائمي التنقل

و يمكن تجهيز هذا الحاسوب المتطور بخيارات متعددة من معالجات إنتل بانثر ليك تشمل كور ألترا 5 وكور ألترا 7 بإصدارات مختلفة تدعم تقنية في برو وتتميز جميع هذه المعالجات باحتوائها على وحدة المعالجة الرسومية المدمجة جرافيكس 4 Xe3 ولضمان أداء فائق السرعة في تعدد المهام تتيح ديل اختيار سعات مختلفة تصل إلى 64 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية متطورة تعمل بسرعة هائلة في وضع القناة المزدوجة بالإضافة إلى خيارات تخزين تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى2 تيرابايت مع إمكانية اختيار محركات أقراص من الجيل الخامس وتعمل جميع هذه المكونات القوية ببطارية تبلغ سعتها 55.8 واط في الساعة

وفيما يتعلق بالشاشة توفر ديل ستة خيارات مختلفة ولكنها تقتصر للأسف الشديد على لوحات IPS بدقة 1200 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتزا فقط ورغم أن بعض هذه الشاشات توفر سطوعا يصل إلى 500 شمعة وتغطية لونية كاملة إلا أن الخيارات الأرخص تكتفي 400 شمعة وتغطية لونية أقل ويتوفر هذا الجهاز حاليا في أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو وكندا وأستراليا حيث يبدأ سعر النسخة المجمعة مسبقا من 2835 دولارا في السوق الأمريكي ويمكن أن يتجاوز السعر حاجز 6 آلاف دولار عند اختيار المواصفات القصوى مثل المعالج الأقوى والذاكرة الأكبر والشاشة الأغلى