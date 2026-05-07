تكنولوجيا: تسريب يكشف تصميم iQOO 15T وكاميرا 200 ميجابكسل لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف تسريبات جديدة عن أول نظرة على هاتف iQOO 15T المرتقب، والذي يُتوقع أن يصل خلال شهر مايو إلى جانب جهاز iQOO Pad 6 Pro اللوحي.

وتُظهر صورة مسرّبة، نُشرت عبر منصة Weibo، تصميم الهاتف بلون أزرق فاتح، مع وحدة كاميرات خلفية تشبه إلى حد كبير تصميم iQOO 15 Ultra، حيث تضم عدستين وفلاش LED.

ومن حيث المواصفات، تشير المعلومات إلى أن iQOO 15T قد يكون أول هاتف في السلسلة مزود بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب شاشة بقياس 6.83 بوصة بدقة 2K.

وعلى صعيد الأداء، يُتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 9500 بدلًا من شرائح كوالكوم المستخدمة في الإصدارات السابقة، كما تشير التسريبات إلى غياب نظام التبريد النشط المدمج.

وفي الوقت الحالي، لا توجد معلومات مؤكدة حول توفر الهاتف عالميًا، ما يترك احتمالية بقائه حصريًا للسوق الصيني.

