تكنولوجيا: ديل تطلق حاسوب Pro 5 Series 14 عالميا بشاشة OLED وذاكرة متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ديل بهدوء حاسوبها المحمول الجديد Pro 5 Series 14 والذي يحمل الرمز P514260 عالميا ليكون بديلا لإصدار العام الماضي PC14250 الذي يباع حاليا بحوالي 1099 دولارا ورغم أن الشركة أعلنت في أواخر شهر مارس عن توفير خيارات معالجات من AMD وإنتل بما في ذلك خيارات تصل إلى Ryzen AI 9 HX 400 وCore Ultra X7 إلا أنها تبيع الجهاز حاليا بمعالجات إنتل بانثر ليك فقط وتشمل الخيارات المتاحة معالجات Core Ultra5 بإصدارات 322 و 335 و 336H و 338H جميعها من فئة في برو بالإضافة إلى Core Ultra X7 بإصدارات 355 و 365 في برو و 366H في برو وأخيرا Core Ultra X7 368H والذي يتميز بكونه الوحيد الذي يجلب وحدة المعالجة الرسومية القوية المدمجة Arc B390 إلى الطاولة لتقديم أداء رسومي استثنائي.

وتوفر ديل سبعة خيارات رائعة تتنوع بين لوحات IPS بدقة 1200 بكسل وشاشات أوليد بنفس الدقة وشاشات IPS بدقة 2.5K التي تبلغ 1600 بكسل ورغم هذا التنوع فإن شاشتين فقط تدعمان تقنية معدل التحديث المتغير البالغ 120 هرتزا ويمكن تجهيز الجهاز بسعة تخزين ضخمة تصل إلى 2 تيرابايت من نوع PCIe الجيل الخامس مع سعة تصل إلى 64 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية قابلة للترقية من قبل المستخدم من نوع LPDDR5X LPCAMM2 تعمل بسرعة 8533 ميجانقلة في الثانية في وضع القناة المزدوجة كما تتيح الشركة للمستخدمين اختيار بطارية بثلاث خلايا بسعة 45 أو 57 أو 70 واطا في الساعة لتلبية احتياجات الطاقة المختلفة.

و يدعم الحاسوب المحمول تقنيات اختيارية متقدمة مثل الاتصال قريب المدى وشبكة واي فاي 7 المتطورة بالإضافة إلى إمكانية إضافة ماسح لبصمات الأصابع وقارئ للبطاقات الذكية ويبدأ سعر هذا الجهاز المتميز حاليا من 2409 دولارات أمريكية و 2008.56 جنيها إسترلينيا و 2931 دولارا كنديا بينما يتراوح سعره في أوروبا بين 2249 و 2354 يورو وذلك قبل إجراء أي تعديلات إضافية على التكوين عبر موقع الشركة ولسبب غير معروف لا تبيع ديل هذا الإصدار P514260 عبر الإنترنت في أستراليا حتى الآن ويمكن للمهتمين زيارة الموقع الرسمي للشركة