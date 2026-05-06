تكنولوجيا: شاومي تطلق ساعتها الذكية الجديدة عالميا بشاشة أموليد ساطعة ودعم الدفع اللاتلامسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي أخيرا وبشكل هادئ ساعتها الذكية الجديدة ريدمي ووتش 6 بنسختيها القياسية ونسخة الاتصال قريب المدى في الأسواق الدولية وتحديدا في بعض دول أوروبا وجنوب شرق آسيا لتشمل بولندا ورومانيا وتايلاند وتأتي هذه الخطوة بعد تلميحات شاومي الأسبوع الماضي باقتراب الإطلاق العالمي وظهور نسخة الاتصال قريب المدى لدى بعض بائعي التجزئة في المجر بنفس المواصفات التي صدرت بها في الصين قبل أكثر من خمسة أشهر لتقدم للمستخدمين شاشة مذهلة من نوع أموليد يبلغ مقاسها بوصتين وسبعة أجزاء من المئة وتوفر ذروة سطوع تتجاوز ألفي شمعة مما يضمن رؤية واضحة للغاية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة بالإضافة إلى دعم خدمات تحديد المواقع العالمية وأكثر من 150 وضعا رياضيا مثبتا مسبقا لتلبية كافة الاحتياجات الرياضية

وتأتي هذه السلسلة الجديدة كبديل مطور لساعة ريدمي ووتش 5 التي تباع حاليا بحوالي 139 دولارا وتتميز ببطارية قوية تبلغ سعتها 550 مللي أمبير تقول شاومي إنها تكفي للعمل لمدة تصل إلى أربعة وعشرين يوما بين كل عملية شحن وأخرى ولضمان عمل جميع هذه المستشعرات والميزات المتقدمة وتتبع البيانات الرياضية بدقة وسلاسة تعتمد الساعة على معالج داخلي مدعوم بسعة كافية من أي ذاكرة عشوائية لمعالجة الأوامر بسرعة وتوضح شاومي أن الإصدار المزود بتقنية الاتصال قريب المدى يدعم ميزة الدفع اللاتلامسي باستخدام بطاقات ماستركارد وفيزا لتسهيل عمليات الشراء اليومية ورغم هذه الميزة الرائعة إلا أن الموقع الإلكتروني الذي يفترض أن يعرض قائمة بجميع البنوك المشاركة والداعمة لهذه الخدمة يعطي خطأ من نوع 404 في وقت نشر هذا التقرير

و تباع النسخة القياسية من ساعة ريدمي ووتش 6 في بولندا بسعر 449 زلوتي بولندي أي حوالي 123 دولارا وفي رومانيا بسعر 519 ليو روماني أي ما يعادل 115 دولارا بينما تتوفر في تايلاند بسعر مخفض يبلغ 3190 بات تايلاندي أي حوالي 97 دولارا انخفاضا من سعر التجزئة المقترح البالغ 4190 بات وفي المقابل تتوفر نسخة الاتصال قريب المدى حصريا في بولندا في الوقت الحالي بسعر يبلغ 499 زلوتي بولندي أي حوالي 137 دولارا وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11% مقارنة بالنسخة القياسية ولم تؤكد شركة شاومي حتى الآن الموعد المحدد لوصول أي من النسختين إلى الأسواق العالمية الأخرى لتترك المستخدمين في ترقب مستمر