تكنولوجيا: يوجرين تطلق بنك الطاقة PB603 بتصميم فريد وشاشة وكابل مدمجين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت يوجرين رسميا عن إطلاق بنك الطاقة الجديد الذي يحمل اسم PB603 في السوق الصيني بعد أيام قليلة فقط من التشويق لتصميم غير مألوف لسلسلة P6 ليأتي هذا الشاحن المحمول بهيكل خارجي مميز يحتوي على أخاديد وتعرجات بارزة لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مصممة خصيصا لتوفير قبضة أفضل وأكثر إحكاما أم أنها مجرد لمسة جمالية سعت يوجرين لتقديمها كنوع من التجديد مقارنة ببنوك الطاقة التقليدية المعتادة في الأسواق لتقديم منتج يجمع بين الأناقة والعملية في وقت واحد ليلبي أذواق المستخدمين الباحثين عن التميز والاختلاف

وإلى جانب تصميمه الفريد يبدو أن هذا الشاحن المحمول يقدم أداء قويا بفضل سعة تبلغ 10 آلاف مللي أمبير في الساعة حيث تدعي يوجرين أنها استخدمت نفس خلايا البطارية الموثوقة التي تعتمد عليها شركة أبل في هواتفها والتي تتميز بتصنيفات أمان معززة وتمنع الاحتراق عند الضغط عليها أو اشتعال النيران إذا تم ثقب الطبقة الخارجية وتضيف يوجرين أن هذه الخلايا المتطورة تمنح بنك الطاقة تحسنا هائلا بنسبة 166% في دورة الحياة مقارنة بطرازات الجيل الأول ولضمان إدارة هذه الطاقة بأمان وتوزيعها بكفاءة عالية على الأجهزة المتصلة قد يحتوي النظام الداخلي للشاحن على شريحة تحكم دقيقة تعتمد على مساحة صغيرة من أي ذاكرة عشوائية لمعالجة بيانات الشحن واستقرار التيار

وتؤكد الصور الرسمية أن هذا الشاحن المتطور يأتي مزودا بشاشة مدمجة قادرة على عرض تفاصيل التفريغ الرئيسية بوضوح بما في ذلك معدل إخراج الطاقة والنسبة المئوية المتبقية لخلايا البطارية الداخلية بالإضافة إلى كابل مدمج يدعم تقنية الشحن السريع بقوة خمسة وأربعين واطا ورغم عدم تأكيد الشركة رسميا إلا أنه من المتوقع وجود منفذ إضافي واحد على الأقل للسماح بشحن جهازين في نفس الوقت وأكدت يوجرين أن هذا الجهاز سيباع في الصين بسعر يبلغ 299 يوانا صينيا أي ما يعادل حوالي 44 دولارا أمريكيا مع توقعات بظهوره لأول مرة على المستوى العالمي قريبا جدا لينافس إصدارات أخرى مثل نيكسود الذي يباع حاليا بحوالي 38 دولارا