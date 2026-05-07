تكنولوجيا: تسريب: أبل تؤجل iPhone 18 بسبب عدم جاهزيته لمنافسة 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى أن أبل قد تعتمد استراتيجية إطلاق متدرّجة لسلسلة iPhone 18، حيث يتأخر طرح النسخة الأساسية مقارنة بنسخ Pro وPro Max المتوقع الكشف عنها في سبتمبر.

ويعود هذا التوجه، بحسب أحد المسرّبين، إلى أن iPhone 18 الأساسي لا يقدم ترقية كافية مقارنة بالجيل السابق، ما يجعله غير مناسب لدورة إطلاق سنوية تقليدية.

وفي المقابل، تهدف أبل إلى الاستمرار في بيع iPhone 17 لفترة أطول قد تصل إلى 18 شهرًا، من أجل تعزيز حصتها في الفئة المتوسطة، خاصة مع الاستعداد لمواسم تسوق كبرى مثل حدث “Double 11” في الصين.

ومن ناحية أخرى، تشير المعلومات إلى أن iPhone 18 قد يشهد بعض التنازلات على مستوى المعالج والذاكرة، في خطوة لتقليل التكاليف وسط ارتفاع أسعار المكونات، وهو ما قد يجعله أقرب في المواصفات إلى نسخة iPhone 18e.

كما توضح تسريبات إضافية أن الهاتفين iPhone 18 و18e قد يدخلا مرحلة الاختبارات الهندسية خلال شهر يونيو، ما يعزز احتمالية تقاربهما في الأداء.

ورغم ذلك، تظهر تقارير متضاربة تتحدث عن احتمال حصول iPhone 18 على زيادة في الذاكرة العشوائية.

وفي النهاية، يبدو أن النسخة الأساسية من iPhone 18 لن تمثل قفزة كبيرة مقارنة بـ iPhone 17، وهو ما يفسر توجه أبل لتأجيل إطلاقها وإعادة توزيع مواعيد الإصدارات.

