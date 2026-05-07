تكنولوجيا: جوجل تطلق Fitbit Air بسعر 99 دولارًا مع دعم لهواتف آيفون وأندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف جوجل رسميًا عن Fitbit Air كأحد أرخص الأجهزة القابلة للارتداء المخصصة لتتبع اللياقة، بسعر يبدأ من 99 دولارًا، مع دعم كامل لهواتف آيفون وأندرويد.

ويأتي الجهاز بتصميم مختلف يعتمد على وحدة صغيرة تُثبت داخل السوار وتكاد تكون غير مرئية، مع خيارات متعددة للأساور تشمل نسخًا رياضية وأخرى فاخرة بإغلاق معدني.

ومن أجل تحسين عمر البطارية، تخلّت جوجل عن الشاشة بالكامل، ما يسمح للجهاز بالعمل حتى أسبوع كامل، رغم قياس معدل ضربات القلب كل ثانيتين.

كما يضم Fitbit Air مستشعرات لقياس الأكسجين في الدم وحرارة الجلد والحركة، ما يتيح تتبع النوم والسعرات الحرارية والخطوات والمجهود البدني اليومي. ويدعم الجهاز مقاومة الماء، لذلك يمكن استخدامه أثناء السباحة.

وفي المقابل، تتطلب بعض المزايا المتقدمة مثل التحليلات الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وخطط التمارين الذكية اشتراك Google Health Premium مقابل 9.99 دولار شهريًا.

ويتوفر Fitbit Air للحجز المسبق بألوان متعددة، على أن تبدأ الشحنات نهاية مايو، مع منح المشتركين الجدد ثلاثة أشهر مجانية من خدمة Google Health Premium.

