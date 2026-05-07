تكنولوجيا: كوالكوم تكشف Snapdragon 6 Gen 5 و4 Gen 5 بتحسينات في الأداء وعمر البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت كوالكوم رسميًا عن معالجي Snapdragon 6 Gen 5 وSnapdragon 4 Gen 5، مع تركيز واضح على تحسين سلاسة الواجهة، وعمر البطارية، وتجربة الألعاب في الهواتف المتوسطة والاقتصادية.

ويقدم Snapdragon 6 Gen 5 تحسينات ملحوظة في الأداء، مع معالج رسوميات أسرع بنسبة 21% وكفاءة طاقة أفضل بنسبة 8% مقارنة بالجيل السابق. كما يدعم تقنيات جديدة لتحسين استقرار الإطارات أثناء اللعب، إلى جانب واجهة أكثر سلاسة وتسريع فتح التطبيقات.

ومن ناحية أخرى، يأتي Snapdragon 4 Gen 5 بقفزة كبيرة في الأداء الرسومي تصل إلى 77% مقارنة بالجيل السابق، ليصبح أول معالج من الفئة الرابعة يدعم ألعابًا بمعدل 90 إطارًا في الثانية.

كما يدعم المعالجان شاشات بدقة +FHD ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، بالإضافة إلى مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور والتصوير الليلي.

وفي المقابل، شهد الجيل الجديد بعض التنازلات، مثل الاكتفاء بمنفذ USB 2.0 بدلًا من USB 3، مع تراجع بعض خيارات الذاكرة والاتصال مقارنة بالإصدارات السابقة.

وأكدت كوالكوم أن أولى الهواتف المزودة بهذه المعالجات ستصل خلال النصف الثاني من العام، من شركات مثل Honor وOPPO وRealme وRedmi.

المصدر