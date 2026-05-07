تكنولوجيا: هواوي تكشف عن جهاز لوحي منافس لـ iPad Pro بشاشة OLED ضخمة وتصميم نحيف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد هواوي للإعلان عن جهازها اللوحي الجديد MatePad Pro Max خلال حدث قريب، مع تركيز واضح على التصميم النحيف والشاشة الكبيرة.

وتؤكد الشركة عبر فيديو تشويقي أن الجهاز سيأتي بشاشة OLED قياس 13.2 بوصة، دون توضيح ما إذا كانت من نوع Tandem OLED، وهو ما يترك بعض التساؤلات مقارنة بالإصدار الأصغر.

ومن ناحية التصميم، تبرز سماكة الجهاز التي لا تتجاوز 4.7 مم، ما يجعله أنحف من النسخة السابقة، بل ويتفوق على iPad Pro مقاس 13 بوصة من أبل. كما يأتي بإطارات نحيفة جدًا بسُمك 3.35 مم، مع دمج الكاميرا الأمامية بشكل شبه مخفي في الحافة العلوية.

وفيما يتعلق بالمواصفات، يدعم الجهاز لوحة مفاتيح Glide التي تستهدف تقديم تجربة قريبة من الحاسب، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة. وتشير التسريبات إلى اعتماده على معالج رائد من سلسلة Kirin 9، مع دعم شحن سريع بقدرة 66 واط.

ومن المقرر الكشف الرسمي عن الجهاز في 7 مايو 2026، ما يعني أن التفاصيل الكاملة ستتضح خلال وقت قصير.

