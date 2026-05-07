تكنولوجيا: تأجيل واضح: Galaxy Ring 2 لن يصل قبل 2027

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تقارير جديدة من كوريا إلى اقتراب إطلاق Galaxy Ring 2 خلال العام المقبل، بعد نحو ثلاث سنوات من طرح الجيل الأول في 2024، وهي فترة أطول من المعتاد في سوق التقنية الذي يشهد تحديثات سنوية سريعة.

ومن المتوقع الكشف عن الخاتم الذكي الجديد في وقت مبكر من العام، ربما بالتزامن مع سلسلة Galaxy S27، ما يعكس توجه سامسونج لمنحه دورة تطوير أطول.

وتركّز الشركة في هذا الجيل على تحسين أبرز نقاط الضعف في الإصدار السابق، حيث يأتي التصميم أنحف وأخف وزنًا لتوفير راحة أكبر أثناء الاستخدام، إلى جانب تحسين دقة المستشعرات.

كما تشير المعلومات إلى بطارية تدوم ما بين 9 إلى 10 أيام، مع تطويرات في تتبع النوم وتقديم تحليلات صحية أكثر تقدمًا، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب.

وفي سياق متصل، قد تعمل سامسونج مستقبلًا على إضافة ميزة قياس مستوى السكر في الدم بشكل غير تدخلي، لكن هذه التقنية لن تكون متوفرة في Galaxy Ring 2.

