تكنولوجيا: نظام مكبرات صوت 5.1.2 جديد يوفر قوة 400 واط بسعر اقتصادي مذهل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Hiwill-Audio والتي قد تكون غير معروفة بشكل كبير رغم توفر منتجاتها على متجر أمازون في بعض الأسواق نظاما مكبرات صوت جديدا يحمل اسم N512 والذي يمكن طلبه الآن عبر موقع بانج جود بسعر اقتصادي ومنخفض جدا يبلغ 288 دولارا أمريكيا ورغم هذا السعر التنافسي للغالية فإن هذا النظام المبتكر يوفر قوة إخراج قصوى مذهلة تصل إلى 400 واط لتقديم تجربة صوتية قوية ومميزة تنافس بعض العلامات التجارية الأخرى مثل ألتيميا وكما هو الحال دائما لا يمكن التأكد من جودة النظام الفعلية إلا من خلال التجارب العملية والاختبارات الدقيقة لضمان استقرار الأداء ونقاء الصوت

ويتميز نظام N512 بسهولة تركيبه وإعداده بشكل كبير حيث لا تحتاج الأقمار الصناعية الخلفية إلى التوصيل بمكبر الصوت الرئيسي أو السماعة المركزية بل يتم توصيلها ببعضها البعض وبمصدر طاقة فقط مما يلغي الحاجة إلى تمرير الكابلات المزعجة عبر غرفة المعيشة بينما تتطلب الأقمار الصناعية الأمامية ومضخم الصوت اتصالا سلكيا وهو أمر يسهل التعامل معه في معظم الأحيان ووفقا للشركة يمكن أيضا وضع مكبرات الصوت الخلفية في غرفة أخرى مما قد يغني عن شراء نظام صوتي ثان ويعمل هذا النظام المحيطي عبر مكبرات صوت موجهة لأعلى تعكس الصوت بفعالية من السقف بينما يستخدم مضخم الصوت الموجه لأسفل محركا بحجم 5.25 بوصة ولإدارة معالجة إشارات البلوتوث وتوزيع الصوت بذكاء قد يحتوي النظام الداخلي على مساحة من أي ذاكرة عشوائية لضمان استقرار الاتصال وسرعة الاستجابة

ويمكن إرسال المحتوى الصوتي إلى هذا النظام بعدة طرق عملية ومختلفة لتناسب جميع الاحتياجات حيث يعتبر منفذ HDMI ARCالأكثر أهمية واستخداما في الحياة العملية للحصول على أفضل جودة بالإضافة إلى توفر مدخل صوتي بصري ومقبس تقليدي بحجم 3.5 مليمتر ومنفذ USB كما يمكن توصيل الهواتف بكل سهولة ويسر عبر تقنية بلوتوث اللاسلكية للاستمتاع بالموسيقى المفضلة في أي وقت ورغم كل هذه الميزات وخيارات الاتصال المتعددة التي يقدمها هذا النظام الصوتي الاقتصادي فإنه من الجدير بالذكر أن الشركة لم تعلن عن دعم تقنيات متقدمة مثل دولبي أتموس وهو أمر متوقع ومقبول بالنظر إلى الفئة السعرية المنخفضة التي ينتمي إليها هذا المنتج الجديد