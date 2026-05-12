سعر اليورو مقابل الين يحوم قرب الحاجز-توقعات اليوم 12-5-2026

استغل سعر البلاتين اتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ تجاوزه يوم أمس للحاجز المتمثل بمستوى 2080.00$ ليبدأ بتسجيل بعض المكاسب باندفاعه نحو 2145.00 محققا بذلك الهدف الإضافي الأول المقترح سابقا.

نجاح السعر بالثبات فوق الحاجز المخترق سيمكنه ذلك من تشكيل المزيد من الموجات الصاعدة لنبقى بانتظار انجذابه قريبا نحو مستوى 2195.00$ وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو مستوى 161.8$ فيبوناتشي الامتدادي والمستقر قرب 2245.00$, بينما مخاطرة تغيير الاتجاه للتداولات القريبة والمتوسطة تكمن بمحاولة تسلل السعر دون مستوى 1950.00$ والاستقرار أدناه.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2060.00$ و 2195.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع