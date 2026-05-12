سعر الغاز الطبيعي يستغل ثبات الدعم-توقعات اليوم 12-5-2026

لامس سعر المؤشر بتداولات يوم أمس مستوى 29390.00 ومن ثم لنلاحظ بدء تشكيله لتداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب 29250.00 ليتأثر بتعارض سلبية مؤشر ستوكاستيك والذي يستقر حاليا قرب مستوى 50 كما هو واضح بالرسم المرفق.

قد يستمر السعر بتقديمه لتداولات جانبية مؤقتة إلا أن الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تشكيل مستوى 28970.00 للدعم الإضافي, سيزيد من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة لنبقى بانتظار وصوله للهدف الرئيسي التالي المستقر قرب 29560.00, أما كسره للدعم الإضافي والثبات ادناه سيجبره على تفعيل محاولات جني الأرباح خلال الفترة القريبة لنتوقع تسلله بذلك نحو 28820.00 وصولا نحو 28630.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 29050.00 و 29560.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع