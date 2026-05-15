شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تتعافى بعد موجة بيع بسبب مخاوف الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو يوم الجمعة، لتعوض جزءًا من خسائر الجلسة السابقة، بعدما هبطت الأسعار مع تراجع الآمال في أن توافق الصين على شراء المزيد من الإمدادات الأميركية عقب القمة التي جمعت رئيسي البلدين.

كما ارتفعت أسعار الذرة، بينما استقرت أسعار القمح تقريبًا دون تغير يُذكر.

وصعد عقد فول الصويا الأكثر نشاطًا في مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة 0.4% إلى 11.97 دولار للبوشل بحلول الساعة 02:54 بتوقيت غرينتش، لكنه لا يزال متراجعًا بنسبة 0.9% على أساس أسبوعي.

واستقر القمح عند 6.57 دولار للبوشل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بلغت 6.3% حتى الآن.

أما الذرة فارتفعت بنسبة 0.6% إلى 4.70 دولار للبوشل، لكنها لا تزال منخفضة 0.2% خلال الأسبوع.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مساء الخميس إن التزام شراء قائم بالفعل من جانب الصين يعني أن «ملف فول الصويا تم التعامل معه بالكامل»، وذلك في وقت كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين.

ولم تكن الأسواق تتوقع أن ترفع بكين هدف مشتريات فول الصويا إلى أكثر من 25 مليون طن متري، وهو ما عززته تصريحات بيسنت.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الآمال، إذ قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تتوقع أن توافق الصين على شراء منتجات زراعية أميركية بقيمة «عشرات المليارات من الدولارات» خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال محلل مقيم في شنغهاي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: «تصريحات غرير غير واضحة للغاية بشأن ما إذا كانت المشتريات المتوقعة ستشمل فول الصويا وما هي المنتجات الزراعية المقصودة».

وأضاف: «السوق تنتظر مزيدًا من التفاصيل، رغم أن الآمال بشأن زيادة مشتريات الصين من فول الصويا ليست مرتفعة».

ويعد فول الصويا أكبر صادرات الولايات المتحدة إلى الصين، أكبر مشترٍ عالمي للمحصول بفارق كبير، كما لعب دورًا رئيسيًا في المفاوضات التجارية خلال ولايتي ترامب الأولى والثانية.

وفي أميركا الجنوبية، قال خبراء مناخ لـ«رويترز» إن الطقس الجاف والأكثر برودة المتوقع في الأرجنتين، أكبر مصدر لفول الصويا، خلال شهري مايو ويونيو، من شأنه أن يسرّع عمليات الحصاد بعد أسابيع من الأمطار التي عطلت العمل في الحقول.

وفي المقابل، واصل القمح موجة صعوده بعد توقعات منخفضة بشكل غير متوقع من وزارة الزراعة الأميركية للمحصول.

وقالت الوزارة الثلاثاء إن المزارعين الأميركيين سينتجون 1.561 مليار بوشل من القمح، وهو أدنى مستوى منذ عام 1972.