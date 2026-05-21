تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 21-05-2026

تقدم قليلاً سعر سهم Palantir Technologies Inc (PLTR) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض البعض من خسائره السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 150.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 127.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط