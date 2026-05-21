تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 21-05-2026

صعد سعر سهم بالو ألتو Palo Alto Networks (PANW) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليعوض جميع الخسائر التي شهدها في الجلسة السابقة، والتي جاءت بهدف جني الأرباح وتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ليعود الزخم الإيجابي ويدفع بالسهم نحو التعافي السريع، ليهاجم مستوى المقاومة الحالي 250.00$، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، ما يعزز من فرص تمديد السهم لمكاسبه في الفترة القريبة المقبلة واستهداف مقاومات جديدة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 250.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 275.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد