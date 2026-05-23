الصين: تجارة فول الصويا مع الولايات المتحدة قد تستقر بعد محادثات تجارية

واصل الدولار الكندي انخفاضه الأسبوعي مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات محلية أن نمو مبيعات التجزئة في كندا جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين.

وتراجع الدولار الكندي، المعروف باسم «اللوني»، بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3810 دولار أمريكي، أو 74.21 سنتاً أمريكياً، بعد أن لامس أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 1.3822 منذ 13 أبريل.

وبذلك يكون الدولار الكندي قد انخفض بنسبة 0.4% خلال الأسبوع، مسجلاً تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي.

مبيعات التجزئة ترتفع اسمياً وتضعف فعلياً

أظهرت بيانات كندا أن مبيعات التجزئة في مارس ارتفعت بنسبة 0.9%، متجاوزة التوقعات، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود عند المضخات نتيجة الحرب في إيران، ما رفع القيمة الاسمية للمبيعات.

لكن من حيث الحجم الفعلي، انخفضت المبيعات بنسبة 0.7%، بينما أظهر تقدير أولي ارتفاعها بنسبة 0.6% في أبريل.

وقالت شيللي كاوشيك، كبيرة الاقتصاديين في بنك بنك مونتريال للأسواق المالية، إن «صدمة الأسعار الناتجة عن الحرب بدأت تترك أثراً على المستهلكين الكنديين، الذين كانوا قد صمدوا نسبياً أمام حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع عدد السكان».

وأضافت أن تفاصيل بيانات مارس تشير إلى أن إنفاق المستهلكين سيظل تحت ضغط حتى تعود أسعار الطاقة إلى مستويات طبيعية.

توقعات الفائدة والتضخم

وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في أبريل ارتفعت بأقل من المتوقع، ما خفف التوقعات بشأن قيام بنك كندا برفع أسعار الفائدة هذا العام.

في المقابل، حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه الأخيرة مقابل سلة من العملات الرئيسية، وسط ترقب المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وتقييمهم لاحتمال رفع الفائدة الأمريكية إذا استمر التضخم في الارتفاع.

النفط والاقتصاد الكندي

وتراجع سعر النفط، وهو أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 0.8% ليصل إلى 95.54 دولاراً للبرميل.

كما شدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على أهمية مقاطعة ألبرتا بالنسبة لكندا، وذلك بعد يوم من إعلان المقاطعة النفطية عن نيتها إجراء استفتاء غير ملزم حول بقائها ضمن البلاد.

وفي أسواق السندات، جاءت عوائد السندات الحكومية الكندية متباينة، حيث استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 3.552% بعد تراجعه من أعلى مستوى له في عامين عند 3.744% في وقت سابق من الأسبوع.