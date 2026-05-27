الخام الأمريكي ينخفض وبرنت يقفز أكثر من 3% بعد تعهد إيران بالرد على الضربات الأمريكية

ارتفعت أسعار خام برنت يوم الثلاثاء مع قيام الولايات المتحدة بشن ضربات في جنوب إيران، ومع استمرار التصريحات المتضاربة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المحادثات بين طهران وواشنطن، ما أبقى المتداولين في حالة من القلق.

وارتفعت عقود خام برنت، وهو الخام القياسي العالمي، بأكثر من 3% لتغلق عند 99.58 دولار للبرميل مقارنة بتسوية يوم الاثنين.

أما عقود خام غرب تكساس الوسيط، فقد تراجعت بنحو 3% لتغلق عند 93.89 دولار للبرميل مقارنة بإغلاق يوم الجمعة.

لكن خام غرب تكساس تعافى يوم الثلاثاء من أدنى مستوياته خلال الجلسة عقب الضربات العسكرية الأمريكية. ولا يزال كل من برنت وغرب تكساس منخفضين مقارنة بمستويات إغلاق يوم الجمعة، بعد أن ألمح ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس وأعضاء حكومته سيجتمعون في كامب ديفيد يوم الأربعاء، لكن لم يتم الإعلان عن أي اتفاق حتى الآن، فيما تتصاعد التوترات مجددًا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي “نفذ ضربات دفاعية في جنوب إيران” في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، مستهدفًا سفنًا يُزعم أنها كانت تحاول زرع ألغام، إضافة إلى مواقع إطلاق صواريخ. وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى “حماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية”.

وقال الحرس الثوري الإيراني يوم الثلاثاء إنه سيرد على انتهاكات وقف إطلاق النار بعد أن رصد واعترض طائرات مسيّرة وطائرة مقاتلة من طراز إف-35 دخلت أجواء البلاد.

كما وصفت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية الإيرانية المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة بأنها “إيجابية بشكل عام”، نقلاً عن مصدر مطلع، لكنها قالت إن مذكرة التفاهم مع واشنطن ستعتمد على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وفي تطور يزيد من تعقيد مفاوضات السلام، قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين إنه شجع السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن على الانضمام إلى اتفاقات أبراهام، التي تهدف إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وإسرائيل.

وأضاف ترامب أن المفاوضات مع إيران “تسير بشكل جيد”، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة قد تستأنف العمل العسكري إذا فشلت المحادثات. وكتب: “إما اتفاق عظيم للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق”.

وقالت مجموعة “يو بي إس” الاستثمارية السويسرية يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية تُظهر علامات متزايدة على الضغوط مع استمرار انخفاض المخزونات نتيجة الاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز. وأشارت إلى أن المخزونات العالمية المرصودة من النفط انخفضت بنحو 246 مليون برميل خلال مارس وأبريل، بينما قد يتجاوز إجمالي خسائر الإنتاج مليار برميل بنهاية مايو.

وأضافت أن هذه السحوبات الكبيرة تشير إلى أن السوق لا تزال “تعاني نقصًا شديدًا في الإمدادات”، مشيرة إلى تراجع مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة على اليابسة، رغم ارتفاع المخزونات المخزنة على الناقلات نتيجة تحويل مسارات الصادرات الأمريكية نحو آسيا.