مؤشرا S&P 500 وناسداك يسجلان إغلاقات قياسية جديدة بدعم تفاؤل الذكاء الاصطناعي وانضمام ميكرون إلى نادي تريليون دولار

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع عملة الريبل فوق مستوى 1.35 دولار في وقت كتابة التقرير يوم الثلاثاء، بينما تكافح أسعار العملات المشفرة لتحقيق الاستقرار وسط تقلبات ناجمة عن ضغوط امتداد التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران تواجه عقبات

شنّ الجيش الأمريكي ضربات على جنوب إيران قرب مضيق هرمز يوم الاثنين، حيث وصف مسؤولون تلك الهجمات بأنها “دفاع عن النفس”، وتهدف إلى حماية القوات من تهديدات من جانب القوات الإيرانية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن تيم هوكينز في بيان إن الضربات كانت تهدف إلى “الدفاع عن قواتنا مع ممارسة ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار القائم”.

وفي المقابل، قالت قوات الحرس الثوري الإيراني في بيان يوم الثلاثاء إن البلاد لديها “حق مشروع وحاسم” للدفاع عن نفسها ضد انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة.

وجاءت هذه الهجمات قبل محادثات مقررة بين المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس وزراء قطر في الدوحة يوم الثلاثاء من أجل إتمام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

ورغم الضربات، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين خلال زيارته للهند إن التوصل إلى اتفاق سلام لا يزال ممكنًا، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية.

وقال روبيو: “سنرى ما إذا كان يمكننا تحقيق تقدم. هناك الكثير من الحديث المتبادل حول صياغة الوثيقة الأولية، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام”.

تراجع الطلب من المستثمرين الأفراد على الريبل

تراجع الاهتمام بالأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الريبل، مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام قريب بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت بيانات منصة “كوين غلاس” أن متوسط الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة بلغ 2.85 مليار دولار يوم الثلاثاء، مرتفعًا قليلًا من 2.83 مليار دولار في اليوم السابق.

ولا تزال الفائدة المفتوحة منخفضة نسبيًا بعد الارتفاع القصير فوق 3 مليارات دولار في منتصف مايو، وبعد الذروة التاريخية البالغة 10.94 مليار دولار في يوليو. وهذا يشير إلى أن المستثمرين غير واثقين من التوقعات الصعودية قصيرة المدى للعملة، ولا يرغبون في فتح مراكز جديدة، مما يترك العملة عرضة لتقلبات أوسع في سوق العملات المشفرة.

تحليل السعر: الريبل يختبر دعمًا مهمًا

يتداول الريبل فوق مستوى 1.35 دولار، مع ميل هبوطي على المدى القريب، حيث يواصل السعر التحرك دون مجموعة من المتوسطات المتحركة الأسية المهمة، مع وجود المتوسط المتحرك لـ50 يومًا عند 1.40 دولار، ومتوسط 100 يوم عند 1.47 دولار، ومتوسط 200 يوم عند 1.68 دولار، وكلها تمثل مستويات مقاومة فوق السعر الحالي.

وتُظهر مؤشرات الزخم حالة من الضعف، حيث يقترب مؤشر القوة النسبية من مستوى 43 على الرسم البياني اليومي، بينما يشير مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة إلى أن الضغط البيعي لا يزال قائمًا لكنه لا يتسارع.

على الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك لـ50 يومًا عند 1.40 دولار، ويحتاج السعر إلى إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتخفيف الضغط الهبوطي الفوري، مما يفتح المجال نحو مستوى 1.47 دولار ثم 1.68 دولار.

أما على الجانب الهبوطي، فإن مؤشر الاتجاه عند 1.33 دولار يمثل أول مستوى دعم مهم. وكسر هذا المستوى سيؤكد استمرار الاتجاه الهابط ويفتح المجال لمزيد من الخسائر.