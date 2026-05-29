تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 29-05-2026

فشل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس بتأكيد تجاوزه للعائق المستقر عند 99.45 ليجبره ذلك على الهبوط مجددا ليستقر قرب مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي المستقر عند 98.85 والذي طالما شكّل بدوره دعم إضافي أمام التداولات الصاعدة.

نشير إلى أن تعارض المؤشرات الرئيسية حاليا قد يجبر السعر على تقديم تداولات جانبية ضعيفة لنبقى بانتظار تجاوزه لإحدى المحاور المذكورة سابقا لنتمكن من تحديد الاتجاه المتوقع لتداولات الفترة الحالية, فكسره للدعم الحالي سيجبره على تكبد بعض الخسائر بتسلله نحو 98.40 و98.15 على التوالي, بينما تأكيد اختراق العائق سيمنحه فرصة لتسجيل مكاسب ملموسة بوصوله أولا نحو 98.80.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.85 و 99.45

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم