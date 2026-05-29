شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوراكل تقفز بقوة.. فما الذي يحدث؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تسجيل مستويات قياسية جديدة الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية وشهرية، مع صعود أسهم التكنولوجيا وتزايد تفاؤل المستثمرين بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار.

وقفز قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.2% مدفوعًا بمكاسب قوية لأسهم الرقائق الإلكترونية.

وصعد سهم «ديل» بنسبة 34.7% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات والأرباح السنوية الخميس. كما ارتفعت أسهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» بنسبة 13.6% و«سوبر مايكرو كومبيوتر» بنسبة 17%.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن واشنطن وطهران اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود عن الملاحة عبر مضيق هرمز، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية مستويات قياسية جديدة خلال التداولات، مدفوعة بتجدد الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي وقوة نمو الأرباح، رغم استمرار المخاوف المتعلقة بتداعيات الحرب الإيرانية على التضخم والاقتصاد العالمي.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي للأسواق في بنك «بي إن واي»:

«تنهي الأسواق شهر مايو بميل واضح نحو المخاطرة، مدفوعة بحماس الذكاء الاصطناعي، وتراجع أسعار النفط، وتزايد التوقعات بأن التوترات الأمريكية الإيرانية ستظل تحت السيطرة بفضل إطار تمديد وقف إطلاق النار».

وتراجعت تسعة من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». وانخفض قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 1.2% مع هبوط سهم «ألفابت» المالكة لجوجل بنسبة 1.5%.

في المقابل، ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 1.7%، بعدما حقق مكاسب تجاوزت 70% خلال الربع الحالي.

كما صعد مؤشر خدمات البرمجيات بنحو 4%، ليمحو جميع خسائره منذ نهاية يناير، حين أثرت المخاوف من اضطرابات الذكاء الاصطناعي سلبًا على القطاع.

ويتجه مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو تحقيق مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي، وهي أطول سلسلة ارتفاع منذ ديسمبر 2023. كما يُتوقع أن ينهي مؤشرا «داو جونز» و«ناسداك» الأسبوع على ارتفاع، مع تسجيل المؤشرات الثلاثة مكاسب شهرية للشهر الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت نيويورك، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 151.04 نقطة أو 0.30% إلى 50,820.01 نقطة، بينما صعد «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 31.69 نقطة أو 0.41% إلى 7,594.98 نقطة، وارتفع «ناسداك» المركب بمقدار 156.47 نقطة أو 0.58% إلى 27,073.94 نقطة.

وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية صدرت الخميس أن التضخم سجل أسرع وتيرة ارتفاع له في ثلاث سنوات خلال أبريل، في حين تم خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى 1.6% على أساس سنوي.

وأضاف سافاج: «في الوقت نفسه، لا تزال البنوك المركزية تركز على مخاطر التضخم، إذ حذر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي من أن صدمات العرض وارتفاع توقعات التضخم قد يبقيان احتمالات رفع الفائدة قائمة مع تحسن مؤشرات النمو».

وحذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد من أن صدمة أسعار الطاقة قد لا تكون مؤقتة، بينما قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، إن استمرار ارتفاع التضخم قد يتطلب تشديد السياسة النقدية.

وتتوقع أسواق المال أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مستقرة حتى نهاية العام، مع وجود توقعات محدودة برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وفي تحركات أخرى للأسهم، هبط سهم «جاب» بنسبة 17.7% بعد أن خفضت شركة الملابس توقعاتها للمبيعات السنوية، بينما تراجع سهم «أمريكان إيجل أوتفترز» بنسبة 14.9% بعد الإبقاء على توقعات المبيعات السنوية المماثلة دون تغيير.

في المقابل، قفز سهم «أوكتا» بنسبة 21% بعدما أعلنت شركة التحقق الرقمي عن إيرادات فصلية تجاوزت التوقعات.

وتفوقت الأسهم المتراجعة على المرتفعة بنسبة 1.05 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.03 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 20 مستوى مرتفعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا مقابل 6 مستويات منخفضة، بينما سجل «ناسداك» 76 مستوى مرتفعًا جديدًا مقابل 24 مستوى منخفضًا.