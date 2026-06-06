شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل يواصل الانخفاض مقترباً من حاجز رئيسي مع تفوق موجة البيع في المشتقات على تدفقات صناديق المؤشرات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت عملة الريبل التابعة لشركة Ripple اتجاهها الهبوطي، إذ جرى تداولها قرب مستوى 1.09 دولار خلال تعاملات الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2024.

ويتزامن التراجع الحاد للعملة المخصصة للتحويلات المالية العابرة للحدود مع موجة بيع واسعة في سوق العملات المشفرة، حيث اقتربت البيتكوين من مستوى الدعم النفسي البالغ 60 ألف دولار، بينما اقترب الإيثريوم من مستوى دعم عند 1600 دولار.

ولا تزال تدفقات رؤوس الأموال الخارجة تضغط على التوقعات العامة للسوق، ما يزيد من احتمالات استمرار موجة الهبوط خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن الطلب من المستثمرين الأفراد على عملة إكس آر بي يتراجع مع تعمق الخسائر، في وقت تستمر فيه حالة الحذر في سوق المشتقات المالية.

ووفقاً لبيانات منصة «كوين غلاس»، انخفضت قيمة العقود المفتوحة في العقود الآجلة الدائمة إلى 2.51 مليار دولار يوم الجمعة، مقارنة مع 2.59 مليار دولار في اليوم السابق و2.96 مليار دولار يوم الاثنين.

ويشير الانخفاض المستمر في العقود المفتوحة إلى أن المتداولين يفتقرون إلى الثقة في قدرة العملة على الحفاظ على أي اتجاه صعودي، وبالتالي يترددون في فتح مراكز تداول جديدة.

كما ظل المستثمرون الأفراد يميلون إلى النظرة السلبية، وهو ما يظهر في بقاء معدل التمويل المرجّح بالعقود المفتوحة في المنطقة السالبة عند -0.0079% يوم الجمعة.

ويعني ذلك أن البائعين على المكشوف مستعدون لدفع رسوم إضافية للإبقاء على مراكزهم البيعية مفتوحة، انطلاقاً من قناعتهم بأن التراجع سيستمر.

ورغم تسجيل صناديق المؤشرات الفورية المرتبطة بعملة إكس آر بي تدفقات داخلة محدودة بلغت 3.83 مليون دولار من المستثمرين المؤسساتيين يوم الخميس، فإن سعر العملة واصل مساره الهابط مقترباً أكثر من مستوى الدعم المحوري عند دولار واحد.

ووفقاً لبيانات منصة «سوسو فاليو»، بلغت التدفقات التراكمية إلى هذه الصناديق نحو 1.43 مليار دولار، بينما بلغ متوسط صافي الأصول الخاضعة للإدارة حوالي 1.01 مليار دولار.

الأسواق تراهن على رفع الفائدة

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الاقتصاد الأميركي أضاف 172 ألف وظيفة في مايو، مقارنة بـ179 ألف وظيفة بعد مراجعة بيانات أبريل بالرفع، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى إضافة 85 ألف وظيفة فقط.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في TD Securities، إن البيانات جاءت أقوى بكثير من المتوقع، مضيفاً أن استمرار الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الطاقة يزيدان الضغوط التضخمية، ما يجعل خفض الفائدة أمراً غير مرجح حالياً.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب صدور البيانات، ما زاد من جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لـ CME Group، أصبحت الأسواق تسعّر احتمالاً يبلغ نحو 68% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، مقارنة بنحو 50% قبل صدور بيانات الوظائف.