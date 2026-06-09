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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يظهر إشارات سلبية جديدة – توقعات اليوم – 09-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-09 02:20AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه في وقت سابق لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً تضاعف مع تداولات الزوج أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار هذا المسار الصاعد، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.