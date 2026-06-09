سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يظهر إشارات سلبية جديدة – توقعات اليوم – 09-06-2026

تقدم سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه في وقت سابق لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً تضاعف مع تداولات الزوج أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار هذا المسار الصاعد، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.