سعر الدولار مقابل الفرنك يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 09-06-2026

شهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في محاولة من الزوج لتصريف هذا التشبع الشرائي واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واستئناف مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.