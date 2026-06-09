سعر سهم ألتا بيوتي (ULTA) محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 09-06-2026

تراجع سعر سهم مورجان ستانلي MORGAN STANLEY (MS) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واستئناف مكاسبه القوية من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 217.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 235.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد