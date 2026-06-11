تحديث توقع سعر الذهب اليوم 11-06-2026

لا تغيير على تداولات سعر الغاز لنلاحظ استمرار تشكيله لتداولات جانبية بثباته قرب مستوى 3.200$ متأثرا باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة, نشير إلى أن محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد يزيد بدوره الضغوط السلبية على التداولات الحالية ليسهل ذلك مهمة استهداف السعر للمحطات السلبية بانجذابه نحو 2.950$ و2.800$ على التوالي.

أما انتقال السعر للمسار الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليستقر من خلاله فوق مستوى 3.520$ ليمكنه ذلك من تسجيل مكاسب عديدة باندفاعه بشكل تدريجي نحو 3.710$ و3.950$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.950$ و 3.300$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض