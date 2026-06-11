الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 11-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 11-06-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر الذهب اليوم 11-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 11-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-11 05:12AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا تغيير على تداولات سعر الغاز لنلاحظ استمرار تشكيله لتداولات جانبية بثباته قرب مستوى 3.200$ متأثرا باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة, نشير إلى أن محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد يزيد بدوره الضغوط السلبية على التداولات الحالية ليسهل ذلك مهمة استهداف السعر للمحطات السلبية بانجذابه نحو 2.950$ و2.800$ على التوالي.

 

أما انتقال السعر للمسار الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليستقر من خلاله فوق مستوى 3.520$ ليمكنه ذلك من تسجيل مكاسب عديدة باندفاعه بشكل تدريجي نحو 3.710$ و3.950$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.950$ و 3.300$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا