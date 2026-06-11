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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 11-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-11 05:13AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لامس سعر القهوة بهجومه السلبي الأخير مستوى 242.40 ومن ثم ليضطر لتشكيل تذبذب جانبي محاولا التقاط أنفاسه بهدف تجميعه للعزم السلبي الإضافي والمطلوب لاستئناف المحاولات السلبية خلال الفترة القريبة.
فالثبات العام دون المقاومة المستقرة عند 275.80 وبتشكيل مستوى 257.00 للحاجز الإضافي, فإن هذه العوامل تدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تسلله نحو الهدف التالي المستقر عند 233.40 ومن ثم ليحاول الضغط على الدعم المستقر قرب 221.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 233.40 و 255.00
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض