تحديث توقع سعر الفضة اليوم 11-06-2026

لامس سعر القهوة بهجومه السلبي الأخير مستوى 242.40 ومن ثم ليضطر لتشكيل تذبذب جانبي محاولا التقاط أنفاسه بهدف تجميعه للعزم السلبي الإضافي والمطلوب لاستئناف المحاولات السلبية خلال الفترة القريبة.

فالثبات العام دون المقاومة المستقرة عند 275.80 وبتشكيل مستوى 257.00 للحاجز الإضافي, فإن هذه العوامل تدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تسلله نحو الهدف التالي المستقر عند 233.40 ومن ثم ليحاول الضغط على الدعم المستقر قرب 221.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 233.40 و 255.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض