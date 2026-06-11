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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 11-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-11 10:45AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، مع وجود ضغط سلبي متواصل نتيجة تداولات الزوج دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافيه على المدى القريب، خاصة مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.