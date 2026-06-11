تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 11-06-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، مع وجود ضغط سلبي متواصل نتيجة تداولات الزوج دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافيه على المدى القريب، خاصة مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.