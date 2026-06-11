الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 11-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-11 10:45AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، مع وجود ضغط سلبي متواصل نتيجة تداولات الزوج دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافيه على المدى القريب، خاصة مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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