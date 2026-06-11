الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 11-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-11 10:48AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر الذهب (GOLD) بعض التذبذب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ما بين محاولات السعر تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية مع توارد الإشارات الإيجابية منها، بالإضافة لمحاولته تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، مقابل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية شديدة الانحدار داعمة لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقوض أي محاولات للتعافي المستدام في الوقت الحالي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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