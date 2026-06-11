تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 11-06-2026

يشهد سعر الذهب (GOLD) بعض التذبذب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ما بين محاولات السعر تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية مع توارد الإشارات الإيجابية منها، بالإضافة لمحاولته تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، مقابل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية شديدة الانحدار داعمة لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقوض أي محاولات للتعافي المستدام في الوقت الحالي.