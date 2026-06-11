تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 11-06-2026

انخفض سعر سهم شركة بوينج BOEING COMPANY (BA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تحول دون فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 229.00$، ليستهدف اولى مستويات الدعم عند سعر 202.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط