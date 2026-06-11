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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 11-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-11 12:56PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر سهم شركة بوينج BOEING COMPANY (BA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تحول دون فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 229.00$، ليستهدف اولى مستويات الدعم عند سعر 202.00$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط