تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 11-06-2026

يستقر سعر عملة إيثيروم كلاسيك كوين (ETCUSD) على مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، والتي أوصلته لملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب ويجعلها عرضة للارتداد العكسي، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتداولات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار ويقلص من فرص تعافيه بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 7.10$، ليستهدف مستوى الدعم المهم 6.50$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط